В Госдепе прокомментировали отставку Бориса Джонсона

В Госдепартаменте США рассчитывают на продолжение сотрудничества с британской стороной, несмотря на отставку главы МИДа Великобритании Бориса Джонсона. Об этом в понедельник, 9 июля, заявил представитель ведомства.

«Мы высоко ценим самоотверженную службу министра иностранных дел [Бориса Джонсона] и его неизменную приверженность особым отношениям между США и Великобританией. Мы будем и впредь тесно сотрудничать с Соединенным Королевством по широкому кругу общих для наших стран приоритетов», — цитирует его «РИА Новости».

9 июля Джонсон подал в отставку на фоне разногласий с премьером-министром Терезой Мэй по вопросу отношений королевства с Евросоюзом после выхода Великобритании из ЕС. Имя преемника будет озвучено в ближайшее время. На своем посту Джонсон проработал с лета 2016 года.

Сама премьер-министр призналась, что была «несколько удивлена» отставкой главы МИДа.

Днем ранее свой пост покинул министр по делам Brexit Дэвид Дэвис, который, как и Джонсон, был сторонником жесткой процедуры выхода из ЕС. Его преемником стал Доминик Рааб, ранее занимавший пост замминистра по делам регионов и местного самоуправления.

Великобритания выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Затем наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.