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Симоньян в шутку предложила Джонсону открыть авторское шоу на RT

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила работу на телеканале бывшему министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Борис, иди к нам! Специально для тебя откроем какое-нибудь авторское шоу. «В мире животных», например. У нас тебя и причешут, и окрошки плеснут холодненькой», — заявила журналист.

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Кроме того, Симоньян заявила, что экс-министру небезопасно оставаться в Великобритании.

«В Лондоне вон как сейчас небезопасно по улицам гулять. То ли дело Ростов-на-Дону», — отметила главный редактор.

Глава британского внешнеполитического ведомства подал в отставку 9 июля. Он возглавлял МИД Великобритании с 13 июля 2016 года, а до этого работал мэром Лондона. Комментируя действия своего бывшего иностранного коллеги официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила строки Лермонтова «не вынесла душа поэта».

Кроме того, за день до этого свой пост покинул министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис. По информации журналистов, увольнения связаны с разногласиями по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза, поскольку оба политика являются сторонниками «жесткого Brexit», а премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявила о намерении смягчить этот процесс.

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