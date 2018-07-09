Аналитики предсказали рост цены на биткоин до $7 тыс.

Аналитики предсказывают, что на предстоящей неделе стоимость самой популярной криптовалюты продолжит расти, но умеренными темпами, и может превысить отметку в $7 тыс.

Средняя цена по более чем 20 биржам по итогам торгов 8 июля составила $6,874 тыс., рост — 3,74%. При этом на крупнейшей бирже Binance биткоин подорожал на 3,32% до $6,748 тыс., пишет «РИА Новости».

Часть экспертов считает, что к торгам постепенно теряется интерес и существует вероятность «искусственных торгов» криптовалютой. Также высказывается мнение, что затишье является маскировкой реальных объемов операций.

На данный момент цена на биткоин пытается укрепиться на достигнутом уровне, но после 17 июля рынок будет готов к росту стоимости. Пока же рынок криптовалют продолжает корректироваться и показывать некоторую устойчивость.

Ранее создатель биткоина, скрывающийся под псевдонимом Сатоси Намамото, опубликовал отрывок из планируемой книги о появлении криптовалюты.