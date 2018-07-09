Прямой эфир

Аналитики предсказали рост цены на биткоин до $7 тыс.

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аналитики предсказывают, что на предстоящей неделе стоимость самой популярной криптовалюты продолжит расти, но умеренными темпами, и может превысить отметку в $7 тыс.

ICO уходят в офшоры
За полгода мировая карта цифровых инвестиций сильно изменилась

Средняя цена по более чем 20 биржам по итогам торгов 8 июля составила $6,874 тыс., рост — 3,74%. При этом на крупнейшей бирже Binance биткоин подорожал на 3,32% до $6,748 тыс., пишет «РИА Новости».

Часть экспертов считает, что к торгам постепенно теряется интерес и существует вероятность «искусственных торгов» криптовалютой. Также высказывается мнение, что затишье является маскировкой реальных объемов операций.

На данный момент цена на биткоин пытается укрепиться на достигнутом уровне, но после 17 июля рынок будет готов к росту стоимости. Пока же рынок криптовалют продолжает корректироваться и показывать некоторую устойчивость.

Ранее создатель биткоина, скрывающийся под псевдонимом Сатоси Намамото, опубликовал отрывок из планируемой книги о появлении криптовалюты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
У биткоина не осталось шансов взлететь до рекордного курса
Курс биткоина опустился ниже уровня февраля

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017