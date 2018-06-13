Курс биткоина опустился ниже уровня февраля

Во вторник, 13 июня, курс биткоина снизился на 4,6% и составил $6,450, сообщает Bloomberg. Такое падение — рекорд с февраля 2018 года, когда его цена снизилась до $6,9 тыс.

На фоне снижения остальные криптовалюты также потеряли в стоимости. Цена etherium, второй по стоимости криптовалюты, снизилась на 6,11% и составила $499,86, ripple (третье место в мировом рейтинге) подешевел на 5,76% и теперь стоит $0,558. Сильнее всего потеряла с стоимости криптовалюта EOS (5-е место по данным coinmarketcap), подешевевшая на 9,13%, цена которой теперь составляет $10,24.

Падение курса связывают с кибератакой, произведенной 10 июня хакерами на южнокорейскую биржу Coinrail. В результате хакерам удалось похитить более 40 млрд вон (примерно $37 млн).

Взлом биржи Coinrail стал крупнейшим в истории южнокорейского рынка. Как сообщает «Интерфакс», с 2014 года инвесторы потеряли от кибератак на биржи криптовалют не менее 1,4млрд $.