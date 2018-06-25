У биткоина не осталось шансов взлететь до рекордного курса

Курс биткоина на утренних торгах снова опустился ниже отметки в $6 тыс.

Эксперты считают, что самая популярная криптовалюта уже не сможет снова подняться в цене в $20 тыс. и, скорее всего, продолжит падение.

Аналитик eToro Михаил Мащенко заявил, что ситуация связана с продавцами, которые взламывают корейскую биржу, пишет РЕН ТВ.

Кроме того, эксперты отмечают, что цена биткоина может остановиться на $5,8–6 тыс., при этом не исключая возможность резких обвалов в цене.

В конце мая эксперты говорили о снижении стоимости биткоина. Прогнозы были связаны с началом расследования по делу о манипуляции курсами криптовалюты, которое инициировало министерство юстиции США.