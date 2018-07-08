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Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Гидрометцентр в воскресенье, 8 июля, повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «оранжевого» из-за сильного дождя.

«Степень интенсивности опасных явлений: «оранжевый» — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится на сайте Гидрометцентра.

Синоптики предупреждают, что сильный дождь с грозой могут начаться после 15:00. Порывы ветра при этом могут достигать 12–17 м/с. ГУ МЧС России по Москве в воскресенье, 8 июля, выпустило штормовое предупреждение для столицы. Ведомство призвало горожан без лишней необходимости не выходить в непогоду на улицу.

Ранее сообщалось, что больше всего осадков в ночь на воскресенье и утром 8 июля выпало в центре Москвы. По данным Гидрометцентра, на улице Балчуг зафиксировано 44 мм осадков.

Кроме того, Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности на 9 июля в Москве и области из-за грозы и ветра.

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