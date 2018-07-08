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Более 40 мм осадков выпало в центре Москвы ночью и утром

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Больше всего осадков в ночь на воскресенье, 8 июля, и утром выпало в центре Москвы. Как сообщает Гидрометцентр, на улице Балчуг зафиксировано 44 мм осадков.

Сообщается, что в Москве сохранится дождь, местами сильный, может выпасть до 10 мм, местами — до 20 мм осадков. Синоптики не исключают грозу, температура воздуха не превысит 21–23 градусов тепла.

В столичном регионе из-за грозы и усиления ветра продолжает действовать «желтый» уровень погодной опасности.

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