Более 40 мм осадков выпало в центре Москвы ночью и утром

Больше всего осадков в ночь на воскресенье, 8 июля, и утром выпало в центре Москвы. Как сообщает Гидрометцентр, на улице Балчуг зафиксировано 44 мм осадков.

Сообщается, что в Москве сохранится дождь, местами сильный, может выпасть до 10 мм, местами — до 20 мм осадков. Синоптики не исключают грозу, температура воздуха не превысит 21–23 градусов тепла.

В столичном регионе из-за грозы и усиления ветра продолжает действовать «желтый» уровень погодной опасности.