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МЧС предупредило москвичей о грозе с ливнем и сильном ветре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Главное управление МЧС России по Москве выпустило штормовое предупреждение для столицы.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 07:00 до 21:00 8 июля 2018 года местами в Москве ожидается сильный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 12–17 м/с», — говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС.

Сотрудники МЧС призывают москвичей и гостей столицы без лишней необходимости не выходить в непогоду на улицу. Если гроза застала в пути, в ведомстве рекомендуют обходить рекламные щиты и избегать деревьев.

Кроме того, во время грозы нельзя находиться у водоемов и рыбачить, подчеркнули в ГУ МЧС России по Москве.

В свою очередь, Гидрометцентр России объявил в воскресенье, 8 июля, «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и дождя. По данным синоптиков, в Москве 8 июля будет облачная погода с прояснениями, температура воздуха составит 21–23 градуса тепла, ожидается дождь.

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