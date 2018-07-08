Ударный беспилотник «Охотник» начнет полеты в России до конца года

Тяжелый ударный беспилотник «Охотник» разработки компании «Сухой» начнет испытательные полеты в 2018 году, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Опытный образец уже создали, отметил собеседник агентства. Сообщается, что работы ведутся на Новосибирском авиазаводе им. Чкалова, который входит в ПАО «Сухой».

Ранее в июле генерал-майор Александр Новиков озвучил число беспилотников, которые находятся на вооружении российской армии — более 1,9 тыс. Он отметил, что в ВС России сформированы воинские части и подразделения беспилотной авиации.

На сегодняшний день части соединения беспилотной авиации созданы в каждом из военных округов России. Кроме того, для применения высокоточного оружия только в Сирии дроны налетали 140 тыс. часов за 23 тыс. вылетов.

Примечательно, что в июне вооруженные силы Украины объявили о начале испытаний одноименного роботизированного наблюдательно‐огневого комплекса «Охотник».