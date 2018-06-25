Украинские военные похвастались неуклюжим «Охотником»‍

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали испытания роботизированного наблюдательно‐огневого комплекса «Охотник». Фотографии новейшего вооружения появились в Facebook минобороны страны и вызвали неоднозначную реакцию в Сети.

Некоторые пользователи высмеяли разработку украинских военных. По их словам, робот выглядит «немного несовременно».

При этом разработчики «Охотника» утверждают, что его можно вооружить пулеметом, автоматическим гранатометом, ПТРК или пушками. Судя по видео, испытания проходят в полевых условиях.

«После испытаний комплекс будет взят на вооружение украинской армией и усилит нашу оборону против агрессора», — отметили украинские военные, которых цитирует телеканал «360».

21 июня экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко призвал наладить на Украине производство ракет, дальность которых позволит долетать до Москвы и Санкт-Петербурга. Генерал отметил, что Украине следует начать работу над усовершенствованием ракет «Гарпун» и «Гром-2». Романенко известен своими скандальными высказываниями. 13 июня он заявил, что рассчитывает на возвращение Россией «всех долгов».