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В Будапеште попросили Украину «оставить венгров в покое»

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Фото: Global Look Press/Wiktor Dabkowski
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто попросил Киев «оставить венгров в покое» и не нарушать их права.

«Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины, но ваша война с Россией не может и не должна быть оправданием, почему вы нарушаете права венгров», — заявил руководитель венгерского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Будапешту и Киеву необходимо восстановить двусторонние отношения до уровня, на котором они находились в сентябре 2017 года. Именно тогда украинские власти приняли скандальный закон об образовании, согласно которому с пятого класса дети нацменьшинств обязаны учиться на украинском языке.

«Оставьте венгров в покое», — заключил Сийярто, подчеркнув, что не разделяет беспокойства украинских властей по поводу сепаратистских настроений на территориях, где проживают этнические венгры.

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