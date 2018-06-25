В Будапеште попросили Украину «оставить венгров в покое»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто попросил Киев «оставить венгров в покое» и не нарушать их права.

«Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины, но ваша война с Россией не может и не должна быть оправданием, почему вы нарушаете права венгров», — заявил руководитель венгерского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Будапешту и Киеву необходимо восстановить двусторонние отношения до уровня, на котором они находились в сентябре 2017 года. Именно тогда украинские власти приняли скандальный закон об образовании, согласно которому с пятого класса дети нацменьшинств обязаны учиться на украинском языке.

«Оставьте венгров в покое», — заключил Сийярто, подчеркнув, что не разделяет беспокойства украинских властей по поводу сепаратистских настроений на территориях, где проживают этнические венгры.