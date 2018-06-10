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Венгрия объявила воздушную тревогу из–за самолета с Украины

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Фото: commons.wikimedia.org/Tim Felce
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Венгрия привела военно-воздушные силы (ВВС) страны в боевую готовность из-за обнаружения неопознанного самолета Украины. Нарушение воздушного пространства страны произошло над районом пункта пропуска «Лужанка–Берегшурань».

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Небольшой самолет незаконно пересек границу с Венгрией около полуночи, передает ТАСС. Он не согласовал полет с соответствующими службами страны, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Информация о происшествии была передана силам НАТО. В итоге Венгрия подняла по тревоге шведские истребители Saab JAS 39 Gripen. Нарушитель сразу покинул воздушное пространство страны.

В конце мая венгерское правительство одобрило во время инаугурационного заседания адресованный руководству НАТО меморандум с призывом пересмотреть политику в отношении поддержки Украины.

В начале мая венгерское правительство заявило о блокировке заседания комиссии Украина–НАТО в четвертый раз. 

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