Власти Венгрии призвали НАТО пересмотреть поддержку Украины

Венгерское правительство во время инаугурационного заседания одобрило адресованный руководству НАТО меморандум с призывом пересмотреть политику в отношении поддержки Украины.

Как пишет «Украинская правда», власти Венгрии подчеркивают, что «реформирование Украины провалилось». В документе также сказано, что Киеву не удалось достичь успехов, «несмотря на беспрецедентный уровень политической поддержки и финансовой помощи». В Будапеште считают, что Украина «представляет опасность для соседей».

«Чтобы сохранить стабильность в регионе на восточной границе Альянса, НАТО должна адаптировать свою политику в отношении Украины в этих новых обстоятельствах», — говорится в обращении к НАТО.

Напряженность в отношениях между двумя странами возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который был подписан в 2017 году. Согласно документу, дети представителей нацменьшинств должны обучаться в средней школе исключительно на украинском языке.

В начале мая венгерское правительство заявило о блокировке заседания комиссии Украина–НАТО в четвертый раз.