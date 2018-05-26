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Власти Венгрии призвали НАТО пересмотреть поддержку Украины

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Фото: Global Look Press/Delmi Alvarez
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Венгерское правительство во время инаугурационного заседания одобрило адресованный руководству НАТО меморандум с призывом пересмотреть политику в отношении поддержки Украины.

Как пишет «Украинская правда», власти Венгрии подчеркивают, что «реформирование Украины провалилось». В документе также сказано, что Киеву не удалось достичь успехов, «несмотря на беспрецедентный уровень политической поддержки и финансовой помощи». В Будапеште считают, что Украина «представляет опасность для соседей».

«Чтобы сохранить стабильность в регионе на восточной границе Альянса, НАТО должна адаптировать свою политику в отношении Украины в этих новых обстоятельствах», — говорится в обращении к НАТО.

Напряженность в отношениях между двумя странами возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который был подписан в 2017 году. Согласно документу, дети представителей нацменьшинств должны обучаться в средней школе исключительно на украинском языке.

В начале мая венгерское правительство заявило о блокировке заседания комиссии Украина–НАТО в четвертый раз. 

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