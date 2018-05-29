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Венгрия может ввести уголовное наказание за помощь нелегальным беженцам

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Krystian Maj
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Правительство Венгрии внесло новую версию пакета законопроектов, предусматривающих уголовную ответственность за оказание помощи нелегальным мигрантам в поиске убежища. Согласно документу, опубликованному на сайте венгерского парламента во вторник, 29 мая, наказанию вплоть до одного года тюремного заключения могут подвергнуться все, кто оказывает финансовую помощь или занимается организационной деятельностью.

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В случае, если законопроект примут в нынешнем виде, преступлениями будут считаться печать брошюр с информацией для беженцев, предоставление им еды и оказание юридической помощи. Помимо прочего, в конституцию страны планируется внести поправки для того, чтобы другие страны Евросоюза не смогли переправить в Венгрию мигрантов, разыскивающих убежище, передает «Газета.ру».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял об угрозе наплыва мигрантов в страну.

8 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. По их итогам правящая коалиция из партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» во главе с Орбаном из Христианско-демократической народной партии получила конституционное большинство в парламенте.

Борьба с наплывом мигрантов была ключевой темой предвыборной кампании партии «Фидес». Из-за того, что Будапешт выступает против миграционной политики Евросоюза (в частности, не согласен с квотами по распределению беженцев), ЕС пригрозил сократить финансирование Венгрии из-за «подрыва верховенства права».

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