Депутат рады обвинил украинские власти в обнищании страны

Реформы украинского правительства довели страну до обнищания. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Парламентарий выразил удивление, что впервые в новейшей истории страны две трети украинцев не планируют отпуск.

«Я думаю, что такого не было даже в обхаянном вами коммунизме — всегда был месяц у людей отпуска. Если две трети людей не планируют отпуск, значит, вы довели страну до обнищания», — заявил Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Депутат также уличил руководство страны во лжи. Он уточнил, что, по данным Государственной службы статистики Украины, в стране наблюдается постоянный рост цен, однако власти заявляют об обратном.

«Где вы видите это удешевление, на каком базаре? В основном всё подорожало, люди не в состоянии купить уже ничего, а вы рассказываете, что всё хорошо», — раскритиковал правительство политик.

Ранее Рабинович предупредил украинцев о «надвигающейся катастрофе» в стране.