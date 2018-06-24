Лидер «Океан Эльзы» призвал украинцев уничтожить нынешнюю систему власти

Украинский музыкант Святослав Вакарчук призвал соотечественников уничтожить нынешнюю систему власти в стране. Лидер группы «Океан Эльзы» заявил, что граждане должны стать охотниками на систему.

«Вы как охотники против системы должны попасть в нее и уничтожить, чтобы больше никогда она не разъедала, как раковая опухоль, эту многострадальную страну», — приводит слова музыканта «Обозреватель».

Власть на Украине труслива, выразил мнение Вакарчук. «Она боится всего на свете», — заявил он.

Пришло время украинскому народу сказать власти «хватит!», сказал артист.

Минувшей осенью рок-музыкант вошел в тройку лидеров рейтинга кандидатов на возможных президентских выборах.