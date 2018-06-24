Украине предрекли социальный взрыв из-за повышения цен на газ

Повышение цен на газ для населения Украины по требованию Международного валютного фонда (МВФ) приведет к социальному взрыву. Такое мнение в эфире украинского телеканала высказал глава фракции «Оппозиционный блок» в Верховной раде Юрий Бойко.

По словам депутата, на сегодняшний день диалог между Киевом и финансовой организацией отсутствует, последняя лишь диктует свои условия. При этом он напомнил о том, с какими социальными протестами столкнулись те страны, которые пренебрегли своими национальными интересами и последовали рекомендациям МВФ.

В этой связи Бойко призвал власти Украины пересмотреть программу сотрудничества с Международным валютным фондом и заняться развитием экономики. По его мнению, в стране необходимо снизить налоги и тарифы, чтобы оживить промышленность, пишет «РИА Новости».

В марте 2015 года в рамках четырехлетней программы помощи Киев получил от МВФ первый транш в размере 5 млрд. После этого было перечислено еще три транша общей суммой около 4 млрд, но затем фонд стал откладывать выплаты, требуя от украинских властей реализации реформ. В частности, МВФ требует привести цены на газ для населения в соответствие с рыночными и создать в стране антикоррупционный суд.