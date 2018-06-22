Украинский премьер ищет новую «справедливую» цену на газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не смог заверить жителей страны в том, что цены на газ для населения не будут повышены. Вместо этого во время часа вопросов к правительству в парламенте он лишь заявил о поиске «справедливой формулы» на газ.

«Я сдерживаю их рост, мы работаем над тем, чтобы найти справедливую формулу, чтобы цена на газ была справедливой», — цитирует Гройсмана ТАСС.

Он пояснил, что проблема также в наличии у страны крупных кредитов, которые сейчас нужно погасить. По словам Гройсмана, нормализовать тарифы возможно будет, «когда Украина вместо страны-импортера, которая закупает газ, станет страной-экспортером». Он отметил, что Украина сейчас идет к этому.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) взамен на транши потребовал от Киева проведения ряда реформ, в том числе заявил о необходимости повышения тарифов на газ для населения. Это объяснили тем, что разница в ценах на топливо на украинском рынке является причиной коррупции, а также неэкономичного потребления газа. Кроме того, в МВФ считают, что дешевое топливо выгодно «богатым людям с большими домами», а увеличение цен позволило бы получать от них дополнительную прибыль.

Ранее стало известно, что одно из ведущих предприятий химической промышленности Украины — «Днепроазот» — остановило работу на неопределенный срок. Причиной стала высокая цена на газ для промпотребителей.