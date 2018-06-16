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На Украине из-за высокой цены на газ прекратил работу завод «Днепроазот»

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Одно из ведущих предприятий химической промышленности Украины — «Днепроазот» — остановило работу на неопределенный срок. Об этом сообщил председатель правления завода Сергей Сидоров.

Руководитель предприятия отметил, что «Днепроазот» вынужденно входит в простой на неопределенный срок». По словам Сидорова, причиной остановки предприятия стала высокая цена на газ для промпотребителей.

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«Политика государства, помноженная на внешние рыночные факторы, которая навязана украинским химикам, создала все предпосылки, что отечественная химия оказалась на грани уничтожения. К сожалению, потери от подобных действий уже в этом году будут колоссальными», — написал он в Facebook.

«Днепроазот» является крупнейшим предприятием химической промышленности Украины по производству жидкого хлора, который применяется для стерилизации питьевой воды и очистки сточных вод, а также минеральных удобрений.

Ранее в июне сообщалось, что предприятие «Киевтеплоэнерго», ответственное за теплоснабжение Киева, подало в суд на «Нафтогаз», чтобы добиться возобновления подачи газа, которое было прекращено из-за долгов коммунальщиков.

Проблемы с газоснабжением на Украине начались 1 марта после прекращения поставки российского газа. В связи с этим в стране временно ограничили потребление газа и перешли на мазут.

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