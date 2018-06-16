На Украине из-за высокой цены на газ прекратил работу завод «Днепроазот»

Одно из ведущих предприятий химической промышленности Украины — «Днепроазот» — остановило работу на неопределенный срок. Об этом сообщил председатель правления завода Сергей Сидоров.

Руководитель предприятия отметил, что «Днепроазот» вынужденно входит в простой на неопределенный срок». По словам Сидорова, причиной остановки предприятия стала высокая цена на газ для промпотребителей.

«Политика государства, помноженная на внешние рыночные факторы, которая навязана украинским химикам, создала все предпосылки, что отечественная химия оказалась на грани уничтожения. К сожалению, потери от подобных действий уже в этом году будут колоссальными», — написал он в Facebook.

«Днепроазот» является крупнейшим предприятием химической промышленности Украины по производству жидкого хлора, который применяется для стерилизации питьевой воды и очистки сточных вод, а также минеральных удобрений.

Ранее в июне сообщалось, что предприятие «Киевтеплоэнерго», ответственное за теплоснабжение Киева, подало в суд на «Нафтогаз», чтобы добиться возобновления подачи газа, которое было прекращено из-за долгов коммунальщиков.

Проблемы с газоснабжением на Украине начались 1 марта после прекращения поставки российского газа. В связи с этим в стране временно ограничили потребление газа и перешли на мазут.