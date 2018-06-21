Нацбанк Украины оценил способность Киева платить по долгам

Финансовые резервы позволяют Украине расплачиваться по долгам до конца 2020 года. Об этом заявил глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий.

«Объем международных резервов Украины достаточен, чтобы пройти через период пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года и без внешнего финансирования, но дальнейшие перспективы экономического роста страны напрямую зависят от прогресса в проведении структурных реформ», — приводит его слова сайт НБУ.

Глава Нацбанка подчеркнул важность сотрудничества страны с Международным валютным фондом, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее в НБУ заявили о том, что внешний долг банковского сектора Украины приблизился к $6 млрд. Он состоит из средств международных финансовых организаций, которые они предоставляли в качестве кредитов украинским коммерческим банкам.

В начале июня Смолий заявил о том, что власти Украины рассчитывают получить до осени пятый транш Международного валютного фонда для оплаты внешних долгов страны. Всего Киев рассчитывает получить от организации около $17,5 млрд взамен на проведение реформ.