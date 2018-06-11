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Украинский Нацбанк требует от Коломойского более $383 млн

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Фото: РИА Новости/Мирослав Ротарь
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Национальный банк Украины (НБУ) подал ряд исков в суды против бывшего совладельца национализированного в 2016 году Приватбанка Игоря Коломойского. Регулятор требует погашения долгов по кредитам рефинансирования НБУ на 10 млрд гривен ($383,1 млн), выданных банку в период 2008–2015 годов.

Как сообщает пресс-служба НБУ, первый иск подан по месту проживания Коломойского в Швейцарии. Второй — по месту нахождения его имущества на Украине. Отмечается, что по пяти кредитным соглашениям экс-владелец Приватбанка должен около 10 млрд гривен.

Регулятор подчеркивает, что Коломойский не желает добровольно выполнить условия кредитных соглашений. В НБУ высказали убеждение, что швейцарский и украинский суд поддержит их требования.

Правительство Украины в декабре 2016 года приняло решение о национализации Приватбанка, крупнейшими акционерами которого были днепропетровские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В НБУ тогда заявляли, что государство было вынуждено пойти на такие меры для стабилизации финансовой ситуации в стране.

Высокий суд Англии в конце 2017 года выдал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова на сумму более $2,5 млрд. Решение было принято на основании предоставленных доказательств, подтверждающих факт вывода из Приватбанка почти $2 млрд на подконтрольные им компании.

Несмотря на аресты активов, в том числе и на Украине, по итогам 2017 года Игорь Коломойский занял второе место в списке 10 богатейших людей страны по версии издания «Форбс». Третья строчка в рейтинге принадлежит Геннадию Боголюбову.

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