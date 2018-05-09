Трудовые мигранты в Польше перевели на Украину $3,2 млрд в 2017 году

Трудовые мигранты за 2017 год перевели из Польши на Украину около $3,2 млрд.

Как отмечает Национальный банк Польши, уровень переводов на Украину составил 90,4% от общего числа отправленных переводов, передает RT.

Замдиректора департамента экономического анализа Нацбанка Яцек Котловский ранее сообщил, что на 2017 год в стране трудились около миллиона украинцев.

Однако темпы роста количества работников из Украины постепенно замедляются. По его словам, на польский рынок труда на протяжении нескольких лет будут прибывать порядка 200–300 тыс. украинцев.



