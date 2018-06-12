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Внешний долг банковского сектора Украины приблизился к $6 млрд

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Фото: РИА Новости/Мирослав Ротарь
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Внешний долг банковского сектора Украины приблизился к $6 млрд. Об этом заявил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ) Виталий Ваврищук.

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«На сегодня внешний долг банковского сектора приблизился к отметке $6 млрд, это чрезвычайно низкий показатель», — цитирует «РИА Новости» Ваврищука.

По его словам, внешний долг в основном состоит из средств международных финансовых организаций, которые они предоставляли в качестве кредитов украинским коммерческим банкам.

Ранее глава НБУ Яков Смолий заявил о том, что власти Украины рассчитывают получить до осени пятый транш Международного валютного фонда. Деньги необходимы для погашения внешних долгов страны в ближайшие годы. Всего в рамках программы Киев рассчитывает получить около $17 млрд взамен на проведение реформ.

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