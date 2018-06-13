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Европарламент одобрил финансовую помощь Украине до €1 млрд

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Фото: TASS/DPA/Winfried Rothermel
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Европарламент одобрил 13 июня на пленарной сессии выделение Украине нового пакета финансовой помощи в размере до €1 млрд, свидетельствуют результаты голосования.

«За» проголосовали 527 парламентариев, «против» — 124, воздержались — 29, передает «Интерфакс». Нынешняя макрофинансовая помощь Украине от Евросоюза станет уже третьей с 2014 года. За это время страна получила около €2,8 млрд в рамках таких программ.

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Ранее сообщалось, что окончательное подписание пакета финпомощи властями ЕС ожидается в июле. После этого потребуется одобрение Украиной и ЕС меморандума о взаимопонимании. В документе стороны определят меры и реформы, которые должны будут принять власти Украины для получения кредитов в рамках этой программы.

Также с 2015 года Украине оказывает финансовую помощь Международный валютный фонд (МВФ). Взамен на транши страны Европы требуют от Киева проведения реформ, среди которых создание антикоррупционного суда и рост тарифов на газ для населения.

Депутат Верховной рады Украины 21 мая призвал шантажировать МВФ дефолтом, чтобы получить более выгодные условия кредитования.

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