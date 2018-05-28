ЕС планирует выдать новую макрофинансовую помощь Киеву двумя траншами

Евросоюз планирует выдать двумя траншами новую макрофинансовую помощь Украине в размере до €1 млрд, говорится в проекте об оказании финпомощи, который предложен на окончательное утверждение Совету ЕС и Европарламенту.

«Вся сумма макрофинансовой помощи союза должна быть предоставлена Украине в форме кредитов. Еврокомиссия должна быть уполномочена от имени союза занимать необходимые средства на рынках капитала или у финансовых институтов и передавать их в долг Украине. Кредиты должны иметь максимальный средний срок погашения в 15 лет», — цитирует документ «РИА Новости».

В документе отмечается, что макрофинансовая помощь ЕС должна быть доступна Украине «в течение двух с половиной лет, начиная с первого дня после вступления в силу меморандума о взаимопонимании».

В марте Европейская комиссия утвердила предложение о новой программе макрофинансовой помощи для Украины на сумму до €1 млрд для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.

Пленарная сессия Европарламента может окончательно одобрить выделение финпомощи Киеву в середине июня.