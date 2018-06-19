Рада рассмотрит законопроект о создании антикоррупционного суда вне очереди

Президент Украины Петр Порошенко внес в раду законопроект о создании в стране Высшего антикоррупционного суда. Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.

«Петр Порошенко соответствии со ст. 93 и ч. 2 ст. 125 Конституции Украины внес на рассмотрение Верховной рады проект закона Украины «Об образовании Высшего антикоррупционного суда», — говорится в сообщении на сайте главы государства.

Как уточнили в пресс-службе, парламент должен рассмотреть документ вне очереди. Инициатива нацелена на реализацию требований конституции страны, а также законов о Высшем антикоррупционном суде и о судоустройстве и статусе судей.

Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде 11 июня. Украинский лидер заявил, что это стало торжественным событием. Создание антикоррупционного суда является одним из требований Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления Украине денежного транша на погашение внешних долгов.