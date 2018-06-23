Политолог ответил на призывы украинской писательницы переименовать Россию

Призыв украинской писательницы Ларисы Ницой о переименовании России в Московию не остался незамеченным в РФ, его прокомментировал политолог Олег Денисов.

Ранее Ницой заявила, что украинцы являются на самом деле русскими, а название «Русь» украл император России Петр I.

Денисов в комментарии РЕН ТВ напомнил, что переписывание истории на Украине практикуют давно, это использовалось и при президенте Ющенко, когда на государственном уровне делали нелепые заявления.

«Мы прекрасно себе отдаем отчет, что на Украине реализуется общая стратегия по созданию такой анти-России», — заявил политолог. Он отметил, что заявление украинской писательницы, что Петр I украл название страны, «не должно никого удивлять».

Но в словах о том, что украинцы являются русскими, есть доля правды: ранее малороссов относили к русским, напомнил политолог.

«Соглашусь с этой дамой, что украинцы — это действительно русские. Еще какое-то время назад малороссов относили к русским», — резюмировал Денисов.

В начале июня автор детских книг возмутилась тем, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разговаривают по-русски, а в 2016 году Ницой угрожала торговой сети Watsons судом за то, что кассир магазина обратилась к ней на русском языке.