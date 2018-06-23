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Украинская писательница потребовала переименовать Россию

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Автор детских книг украинская писательница Лариса Ницой призвала называть Россию «Московией». Она считает, что украинцы являются на самом деле русскими, а название «Русь» якобы украл у Украины император Петр I.

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Об этом Ницой рассказала в интервью «Обозревателю», сообщило РЕН ТВ.

«Мы с вами русские на самом деле, а они — московиты. Московское царство указом Петра I назвало себя Русь. Представьте себе, что Германия сегодня просыпается, а Франция издает указ — мы сегодня Германия», — провела аналогию писательница.

Далее Ницой продолжила, что императрица Екатерина II приказала «бить палками беспощадно» тех, кто называл себя московитами.

«Это исторический факт, это лежит в музеях», — подтвердила она свои гипотезы, но не привела примера, где можно ознакомиться с данными «фактами».

В начале июня Ницой возмутилась тем, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разговаривают по-русски. 

В 2016 году она угрожала торговой сети Watsons судом за то, что кассир магазина обратилась к ней на русском языке, а в феврале 2018-го пожаловалась на высокую распространенность русского языка в Киеве.

Ранее в субботу бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, известная нетерпимостью к русскому языку, призвала украинцев «давать ногой в челюсть» каждому русскоговорящему.

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