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Украинский теннисист извинился за слова о желании задушить русскоговорящих

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Украинский теннисист Сергей Стаховский заявил, что сказанные им ранее слова о желании задушить русскоговорящих людей, были не более чем шуткой «за гранью дозволенного».

«Мне очень жаль», — написал спортсмен в своем микроблоге в социальной сети Twitter. 

Ранее 4 июня стало известно, что Стаховский в интервью 112.ua заявил, что у него есть предубеждение по отношению к русскоязычным людям. По словам спортсмена, как только он слышит русскую речь, у него появляется желание задушить говорящего. 

Журналист, берущий интервью, напомнил Стаховскому, что он и сам говорит на русском языке в данный момент. После этого теннисист сразу перешел на украинский и заявил, что шутит.

32-летний Стаховский неоднократно выигрывал турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2018 году он проиграл в финале квалификации, но смог пробиться во второй круг турнира большого шлема «Ролан Гаррос». Там он уступил немцу Мише Звереву, уточняет «Газета.ру».

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