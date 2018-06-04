Украинский теннисист рассказал о желании задушить русскоговорящих

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о неприязни, которую испытывает к русскоговорящим людям и желании их «задушить».

«У меня еще сразу есть предубеждение к русскоязычным — это так. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу... Без разницы, с каким акцентом говорит человек. Просто так бы сразу задушил», — заявил Стаховский в интервью 112.ua.

При этом он рассмеялся и всё же добавил, что шутит.

В свою очередь, журналист напомнил Стаховскому, что он и сам говорит на русском языке в данный момент.

Спортсмен сразу перешел на украинский, отметив, что журналист первым с ним заговорил на русском, а он просто продолжил.

Также Стаховский добавил, что спорт неотделим от политики, сопроводив свое высказывание нецензурной бранью.

«…спорт и есть политика! И политика на самом высшем уровне», — сказал спортсмен.

Как отмечает «Газета.ру», 32-летний Стаховский несколько раз выигрывал турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В этом сезоне он проиграл в финале квалификации, но смог пробиться во второй круг турнира большого шлема «Ролан Гаррос», где уступил немцу Мише Звереву.

30 мая сообщалось, что украинский политик призвал сжечь Москву.