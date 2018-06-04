Прямой эфир

Украинский теннисист рассказал о желании задушить русскоговорящих

0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о неприязни, которую испытывает к русскоговорящим людям и желании их «задушить».

«У меня еще сразу есть предубеждение к русскоязычным — это так. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу... Без разницы, с каким акцентом говорит человек. Просто так бы сразу задушил», — заявил Стаховский в интервью 112.ua.

При этом он рассмеялся и всё же добавил, что шутит.

В свою очередь, журналист напомнил Стаховскому, что он и сам говорит на русском языке в данный момент.

Спортсмен сразу перешел на украинский, отметив, что журналист первым с ним заговорил на русском, а он просто продолжил.

Также Стаховский добавил, что спорт неотделим от политики, сопроводив свое высказывание нецензурной бранью.

 «…спорт и есть политика! И политика на самом высшем уровне», — сказал спортсмен.

Как отмечает «Газета.ру», 32-летний Стаховский несколько раз выигрывал турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В этом сезоне он проиграл в финале квалификации, но смог пробиться во второй круг турнира большого шлема «Ролан Гаррос», где уступил немцу Мише Звереву.

30 мая сообщалось, что украинский политик призвал сжечь Москву.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Климкин призвал украинцев игнорировать ЧМ-2018 по футболу
Две трети украинцев недовольны политикой властей страны

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017