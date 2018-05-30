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Теннисист Борис Беккер развелся с женой

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Теннисист Борис Беккер развелся с женой Лилли накануне девятилетнего юбилея свадьбы, сообщает Associated Press.

При этом решение о расторжении брака было обоюдным, сообщает РЕН ТВ.

Борис и Лилли поженились в июне 2009 года в Швейцарии, вскоре у них родился сын Амадеус.

От предыдущего брака у Беккера двое детей, кроме того, есть дочь от внебрачной связи.

Беккер — немецкий теннисист, бывшая первая ракетка мира. Шестикратный победитель турниров Большого шлема, чемпион Олимпийских игр. В 2003 году избран в Международный зал теннисной славы.

23 мая бывший футболист сборной России Александр Кержаков фактически подтвердил слухи о разрыве с супругой Миланой, появившись на публике без обручального кольца.

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