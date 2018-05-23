Кержаков появился на публике без обручального кольца

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков фактически подтвердил слухи о разрыве с супругой Миланой, появившись на публике без обручального кольца.

Экс-спортсмен, а ныне старший тренер юношеской сборной России, принял участие в фотовыставке «Мы в одной команде» в Санкт-Петербурге. Журналисты обратили внимание на то, что у него на пальце не было обручального кольца.

На просьбу прокомментировать слухи о разрыве с супругой Кержаков промолчал, отвернулся и ушел, сообщает телеканал «78».

Милана Кержакова — вторая официальная жена экс-футболиста — сообщила о разрыве с ним в середине мая на своей странице в Instagram. Женщина написала в комментариях, что «уже давно не с ним в отношениях», охарактеризовав Кержакова как «абсолютно падшего и недостойного уважения человека».