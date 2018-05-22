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Знаменитости пришли на открытие фотовыставки фонда Кержакова в Петербурге

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Фото: 78.ru
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Артисты и спортсмены пришли на открытие фотовыставки «Мы в одной команде» на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге.

Выставку подготовили фонд Кержакова «Звезды детям» и фотограф Тимофей Шарко.

Принявшие участие в открытии знаменитости сфотографировались с детьми с синдромом Дауна и ребятами из малоимущих семей. По словам организаторов, задача выставки — показать, что спортом могут и должны заниматься все.

Как сообщает корреспондент телеканала «78» с места событий, на мероприятии присутствовали экс-нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков, актеры Борис Смолкин, Андрей Носков и актриса Полина Седихина.

Фотовыставка «Мы в одной команде» является вторым совместным проектом Кержакова и Шарко. В прошлом году они организовали уличную выставку «Так просто быть рядом».

В нынешнем проекте также приняли участие Алиса Фрейндлих, Ксения Раппопорт, Татьяна Буланова и многие другие.

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