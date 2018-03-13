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Еврейский музей в Москве представил реальные истории победы над раком

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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В Еврейском музее и центре толерантности в Москве открылась выставка «Посмотри в мои глаза. Моя история борьбы с раком». В экспозиции — фотоистории 45 реальных женщин, поборовших рак.

Все героини выставки приняли участие в ее открытии.

«45 женщин — 45 историй. Жизнь каждой изменилась после диагноза, внесла свои коррективы, но несмотря ни на что, женщина остается женщиной», — сказала представитель пресс-службы Еврейского музея Ольга Грачева.

Перед выходом к зрителям с каждой героиней работала команда профессиональных визажистов, стилистов, фотографов, психологов, операторов.

Проект является благотворительным. Его цель — мотивировать всех заботиться о своем здоровье. Выставка будет работать до 14 апреля, вход свободный, уточняет ТАСС.

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