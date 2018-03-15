Кержаков стал старшим тренером юношеской сборной

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков назначен старшим тренером юношеской сборной страны (игроки не старше 2001 года рождения). Контракт действует до конца 2019 года.

«После завершения карьеры я в «Зените» работал координатором юношеских команд, поэтому 2001 год для меня — не чужой возраст», — признался 35-летний спортсмен.

Он уточнил, что поступил в Высшую школу тренеров для получения лицензии категории А.

По его словам, он «не боится этого вызова и горд, что доверили такой пост», сообщает ТАСС.

Александр Кержаков признан лучший бомбардиром в истории российского футбола (233 года), национальной сборной (30 голов) и родного клуба — «Зенита» (161 гол).

Юношеская сборная дважды за историю становилась чемпионом Европы — в 2006 и 2013 годах.

«Взрослая» сборная в марте опустилась в рейтинге ФИФА на 63-е место.