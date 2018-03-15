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Кержаков стал старшим тренером юношеской сборной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков назначен старшим тренером юношеской сборной страны (игроки не старше 2001 года рождения). Контракт действует до конца 2019 года.

«После завершения карьеры я в «Зените» работал координатором юношеских команд, поэтому 2001 год для меня — не чужой возраст», — признался 35-летний спортсмен.

Он уточнил, что поступил в Высшую школу тренеров для получения лицензии категории А.

По его словам, он «не боится этого вызова и горд, что доверили такой пост», сообщает ТАСС.

Александр Кержаков признан лучший бомбардиром в истории российского футбола (233 года), национальной сборной (30 голов) и родного клуба — «Зенита» (161 гол).

Юношеская сборная дважды за историю становилась чемпионом Европы — в 2006 и 2013 годах.

«Взрослая» сборная в марте опустилась в рейтинге ФИФА на 63-е место.

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