Муравьев покинул пост гендиректора московского «Динамо»

Евгений Муравьев покинул пост генерального директора московского футбольного клуба «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба всероссийского физкультурно-спортивного общества.

Согласно заявлению, члены совета директоров футбольного клуба рассмотрели вопрос о прекращении полномочий Муравьева и приняли отставку большинством голосов.

Работу клуб продолжит в штатном режиме. Руководство будет осуществлять исполнительный директор Алексей Смертин, сообщает «Газета.ру».

Гендиректором московского «Динамо» Евгений Муравьев стал в 2016 году. До этого он занимал ту же должность в футбольном клубе «Кубань».