Украинский генерал призвал «достать ракетами» до Москвы и Петербурга

Киев должен наладить производство ракет, дальность которых позволит достать до Москвы и Санкт-Петербурга, заявил журналистам украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко.

«Это без шуток. Это очень серьезный момент», — сказал он в интервью изданию «Обозреватель».

Генерал отметил, что Украине следует начать работу над усовершенствованием ракет «Гарпун» и «Гром-2».

Вместе с тем военный признал, что Киев столкнется с рядом проблем при реализации этой задачи из-за международных ограничений. Так, максимальная дальность ракеты класса «земля–земля» составляет 300 км. Однако, по мнению Романенко, обойти это правило можно с помощью ракет воздушного базирования. Но таковых у Украины нет, уточняет сайт kp.ru.

Романенко известен своими скандальными высказываниями. 13 июня он заявил, что рассчитывает на возвращение Россией «всех долгов», а в декабре 2017 года он рассказал о якобы уязвимости Крымского моста для авиации и ракет наземного и морского базирования. В Крыму слова Романенко назвали абсурдными и враждебными.