Над российскими городами развернули радиолокационную защиту от беспилотников

Радиолокационное поле, способное обнаружить низколетящие цели и беспилотники, создано над крупнейшими российскими городами. Об этом в субботу, 23 июня, сообщил начальник радиотехнических войск (РТВ) воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-майор Андрей Кобан.

Уровень оснащенности радиотехнических войск современными и перспективными средствами вооружения достиг 70%, отметил он, передает «РИА Новости».

По его словам, радиотехнические войска сосредоточены на переоснащении новыми комплексами и средствами автоматизации, способными осуществлять контроль за воздушным пространством. В московской зоне ответственности задачу уже реализовали, рассказал генерал.

В настоящее время в Арктике развернута группировка РТВ, проводятся работы по ее наращиванию, добавил Кобан.

В январе стало известно, что власти Великобритании приступили к строительству новейшего радиолокатора на Шетландских островах — архипелаге на севере Шотландии, который защитит страну и НАТО от «российской агрессии».