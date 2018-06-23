Прямой эфир

Над российскими городами развернули радиолокационную защиту от беспилотников

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Радиолокационное поле, способное обнаружить низколетящие цели и беспилотники, создано над крупнейшими российскими городами. Об этом в субботу, 23 июня, сообщил начальник радиотехнических войск (РТВ) воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-майор Андрей Кобан.

Уровень оснащенности радиотехнических войск современными и перспективными средствами вооружения достиг 70%, отметил он, передает «РИА Новости».

По его словам, радиотехнические войска сосредоточены на переоснащении новыми комплексами и средствами автоматизации, способными осуществлять контроль за воздушным пространством. В московской зоне ответственности задачу уже реализовали, рассказал генерал.

В настоящее время в Арктике развернута группировка РТВ, проводятся работы по ее наращиванию, добавил Кобан.

В январе стало известно, что власти Великобритании приступили к строительству новейшего радиолокатора на Шетландских островах — архипелаге на севере Шотландии, который защитит страну и НАТО от «российской агрессии».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Космическая линейка
Лазерную станцию для контроля спутников-шпионов откроют в 2019 году
Новейшие российские комплексы РЭБ ослепят вражеские самолеты-радары и даже спутники

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017