Великобритания построит радар для защиты от «российской агрессии»

Власти Великобритании приступили к строительству новейшего радиолокатора на Шетландских островах — архипелаге на севере Шотландии. Новая радарная система на базе «Сакса Ворд» призвана защитить страну и НАТО от «российской агрессии», заявил начальник штаба Королевских военно-воздушных сил Великобритании (командующий ВВС) Стивен Хиллиер, посетивший место возведения объекта.

Выдержки из коммюнике британского минобороны приводит ТАСС. В документе уточняется, что стоимость сооружения около £10 млн (более $14 млн), и с его запуском улучшатся возможности страны в отслеживании самолетов над Норвежским море.

Отмечается, что данные с радара будут передаваться в национальный центр быстрого реагирования, который занимается охраной воздушного пространства Великобритании.

«Мы всегда будем защищать наше небо от российской агрессии», — прокомментировал создание радара министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Он добавил, что действия России «не ограничиваются восточными границами Европы» и представляют реальную угрозу.

Ранее Уильямсон сообщил, что Россия изучает инфраструктуру Великобритании и ее связь с системами энергоснабжения. В Минобороны РФ, комментируя высказывание, заявили, что оно выходит за пределы разумного и является попыткой заработать политические очки.