Прямой эфир

Великобритания построит радар для защиты от «российской агрессии»

0
Фото: Global Look Press/Alberto Pezzali
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Великобритании приступили к строительству новейшего радиолокатора на Шетландских островах — архипелаге на севере Шотландии. Новая радарная система на базе «Сакса Ворд» призвана защитить страну и НАТО от «российской агрессии», заявил начальник штаба Королевских военно-воздушных сил Великобритании (командующий ВВС) Стивен Хиллиер, посетивший место возведения объекта.

Русские идут
Глава британского Генштаба объявил о скором нападении России на Европу

Выдержки из коммюнике британского минобороны приводит ТАСС. В документе уточняется, что стоимость сооружения около £10 млн (более $14 млн), и с его запуском улучшатся возможности страны в отслеживании самолетов над Норвежским море.

Отмечается, что данные с радара будут передаваться в национальный центр быстрого реагирования, который занимается охраной воздушного пространства Великобритании.

«Мы всегда будем защищать наше небо от российской агрессии», —  прокомментировал создание радара министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Он добавил, что действия России «не ограничиваются восточными границами Европы» и представляют реальную угрозу.

Ранее Уильямсон сообщил, что Россия изучает инфраструктуру Великобритании и ее связь с системами энергоснабжения. В Минобороны РФ, комментируя высказывание, заявили, что оно выходит за пределы разумного и является попыткой заработать политические очки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Британский министр рассказал о «тысячах жертв» российского удара
Глава британского генштаба призвал изучить слабые стороны РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017