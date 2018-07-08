Бумажная работа

В конце июня Госдума приняла закон, который освобождает россиян от налога на доходы, полученные при сдаче макулатуры. Конечно, эта мера не решит проблему бумажных отходов, однако она точно станет одним из шагов на пути формирования в стране правильной культуры обращения с мусором. А от этого выиграют все, включая бизнесменов. Дело в том, что в России сложилась парадоксальная ситуация — полигоны тонут в бумажных отходах, а предприятия, которые занимаются их переработкой, простаивают. О плюсах нового закона и о том, с какими сложностями в отрасли еще предстоит разобраться, — в материале портала iz.ru.

Утонуть в отходах

Закон, который отменяет налог на доход (13%) от сдачи макулатуры, депутаты утвердили в третьем чтении 21 июня. Совет Федерации одобрил его 27 июня. Парламентарии лелеют надежду, что такие «льготы» помогут мотивировать граждан собирать бумажные отходы.

Каждый россиянин производит порядка 14 кг макулатуры в год. Если взять всё население страны, то набирается примерно 2,1 млн т ежегодно, говорилось в пояснительной записке к законопроекту. При этом только около 1% используется повторно, остальное вывозится на полигоны. А стоит учесть, что «одна тонна макулатуры сохраняет 13 деревьев, 2,5 барреля нефти, 31 780 л воды и на 4 куб. м уменьшает объем мусора на свалках», аргументируют законодатели. Доля макулатуры в общем объеме твердых бытовых отходов составляет примерно 40%.

бумага Фото: Global Look Press/Oliver Berg

«Треть мусорных полигонов забита бумажными отходами. Ежегодно мы выбрасываем туда макулатуры на 60 млрд рублей», — обратил внимание в интервью «Российской газете» директор по развитию Лиги переработчиков макулатуры Денис Кондратьев.

При этом, по его словам, которые приводит ОТР, на специализированных предприятиях сложился жесточайший дефицит макулатуры. «Не хватает гарантированных где-то порядка миллиона тонн в год, то есть собирается и перерабатывается 3 млн 300 тыс., а мощностей по переработке, которые созданы, более чем на 4 млн т», — отметил он.

В итоге несколько ведущих перерабатывающих предприятий были вынуждены приостановить деятельность. Такие ситуации приводят к простоям и сокращению рабочих мест. К тому же если бы эти предприятия работали на полную мощность, то могли бы приносить в бюджет дополнительные деньги в виде налогов.

По оценкам экспертов, сейчас через приемные пункты для физлиц заготавливается до 3% макулатуры от общего объема сбора, хотя эта цифра вполне может достигать 20%. Этих пунктов в стране недостаточно — привозят целлюлозные изделия на переработку в основном торговые предприятия.

При этом в Советском Союзе проблем со сбором бумажных отходов не было. Теперь уже бывший министр природных ресурсов Сергей Донской не раз говорил о необходимости возродить эту практику. «Я в школьные и студенческие годы сдавал и стекло, и макулатуру. Потом получал за это книги. Никто не мешает заново реализовать эти механизмы», — подчеркивал он. Однако, как мотивировать тех же школьников, пока толком не придумали — Донской как-то в интервью ТАСС в шутку упоминал бесплатный Wi-Fi и биткоины.

Помимо отсутствия стимула у учеников, школам, которые всё же практиковали сдачу макулатуры как элемент воспитания, мешали сложности, связанные с налоговым законодательством.

Налоговая ловушка

Кондратьев из Лиги переработчиков как раз констатировал, что единственное препятствие, которое возникло после развала СССР, — «это новый Налоговый кодекс, который подразумевает, что физическое лицо, сдавая что бы то ни было (на примере макулатуры), получает таким образом доход».

«Но это несправедливо (...). То есть вы покупаете всегда готовое изделие, в котором есть добавленная стоимость. Вы купили книгу, она стоит 50 рублей, вы сдали ее за 5 копеек; вы купили ее как книгу, но сдали как вторичное сырье, как макулатуру. То есть у вас есть два чека, на приобретение книги и на получение 5 копеек. Вот почему-то государство фиксирует, что 5 копеек — это доход, хотя сделка ну гарантированно убыточная», — сказал он.

Авторы поправок в Налоговый кодекс (НК) согласны с экспертом. Они обратили внимание, что принимающие бумажные отходы организации платят людям деньги, которые должны облагаться налогом. Однако эти средства на практике не идут в бюджет, потому что сдающие макулатуру попросту не декларируют данный доход. Часть из них вообще не в курсе, что это нужно делать.

бумага Студенты во время ежегодного сбора макулатуры в Санкт-Петербургском государственном университете технологии и дизайна Фото: ТАСС/Интерпресс/Елена Пальм

Но даже если они все-таки пойдут на этот шаг, то всё равно могут не платить деньги в бюджет, поскольку в НК есть статья 220 «Имущественные налоговые вычеты». В данном случае ее смысл сводится к тому, что если за определенный период человек заработал на продаже имущества 250 тыс. рублей, то эта сумма не будет облагаться НДФЛ. Если больше, то, соответственно, будет.

Теперь посчитаем: килограмм макулатуры в среднем стоит 4 рубля. То есть для превышения максимальной суммы налогового вычета нужно заготовить 62,5 тыс. кг макулатуры в год. Это кажется нереальным, если вспомнить про приходящиеся на одного человека 14 кг в год.

В итоге у налоговых органов появляется ненужная работа. А это, естественно, приводит к избыточным затратам.

Долгий путь

Очевидно, отмена НДФЛ — это только один из шагов к тому, чтобы сформировать нужную культуру обращения с отходами. «Следующая задача теперь, когда нет налога, создать достаточно массовую сеть приемных пунктов, чтобы человеку было удобно донести макулатуру и сдать ее, получив какие-то деньги», — заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

В WWF России, «Гринпис» России и Минприроды положительно отреагировали на принятие закона. Дмитрий Нестеров, эксперт проекта «Ноль отходов» «Гринпис», при этом считает, что хоть и мера, безусловно, позитивная, сама по себе она сильно ситуацию не изменит — решать проблему необходимо в комплексе.

В частности, надо повсеместно вводить систему придомового раздельного сбора мусора. В том числе из-за того, что она не развита и существуют проблемы с заготовкой макулатуры — мусоросортировочные комплексы не могут извлекать бумажные отходы из-за трудностей процесса.

В конце 2017-го президент подписал закон, согласно которому все регионы должны подготовиться к раздельному сбору мусора к 2019 году.

бумага Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

«Насколько я помню, с 1 января 2019 года должны быть выбраны и запущены механизмы региональных операторов, которые будут осуществлять, в том числе и раздельный сбор, но дело в том, что во всех нормативно-правовых актах он не прописан как обязательный. Всё будет зависеть от региона», — отметил Нестеров в разговоре с порталом iz.ru.

В Министерстве природы сообщили, что по состоянию на 20 июня в 74 субъектах РФ отобрано 177 региональных операторов.

Однако, по мнению эксперта «Гринпис», скорее всего, на первоначальном этапе многие субъекты запустят только мусоросортировочные комплексы, а без раздельного сбора они показывают свою неэффективность. «В такой ситуации процент извлечения вторсырья минимален. Примеры Нижнего Новгорода и Саратова показывают, что макулатура полностью выпадет в данном случае, потому что она вся запачкана пищевыми отходами», — добавил специалист.

По данным организации, из 73,7 млн жителей крупных городов доступ к инфраструктуре раздельного сбора мусора имеют 14,5% населения, или 10,7 млн человек. В лидерах рейтинга — Мытищи, а Москва находится на 52-й позиции.

В WWF России, в свою очередь, напомнили о давно обсуждаемой идее снизить коммунальный платеж для жителей, которые сортируют отходы. «Также нужна масштабная информационно-просветительская работа о важности раздельного сбора и переработки. Сейчас число людей, осознающих проблему и готовых внести добровольный вклад в ее решение, растет (…). По многочисленным опросам, более 90% жителей готовы сортировать мусор при наличии инфраструктуры непосредственно во дворе», — сказала порталу iz.ru Татьяна Честина, эксперт WWF России, руководитель движения ЭКА.

В Минприроды заверили, что план-график мероприятий по экологическому просвещению разработан и направлен в регионы. В субъектах уже ведут работу по информированию населения о новой системе обращения с отходами. Информация о местах установки контейнеров размещается, например, на оборотной стороне квитанций об оплате коммунальных услуг. Издаются брошюры, для учебных заведений разрабатываются методические материалы по подготовке экологических уроков, проводятся семинары и акции.

Всем миром

Даже если систему раздельного сбора мусора внедрят в полном объеме, этого всё равно недостаточно. Нужно сокращать само образование отходов — а для этого надо объяснять населению, что, например, следует отказаться от магазинных пакетов, а брать с собой многоразовую сумку. «Необходима массовая пропаганда, чтобы воздействовать на максимально широкий круг населения с акцентом на подрастающее поколение. Правильное обращение с отходами должно стать некой социальной нормой», — подчеркнули в «Гринпис».

Необходимо также заинтересовать предпринимателей. Нестеров привел в пример Белоруссию, где государство финансово поддерживает заготовщиков макулатуры, а также Евросоюз, где продукция из вторсырья субсидируется.

бумага Ученики школы №358 Московского района во время сбора макулатуры Фото: ТАСС/Интерпресс/Сергей Вдовин

Кроме того, все производители товаров должны выстраивать систему сбора и переработки отходов в соответствии с современными реалиями. Донской в интервью ТАСС говорил: «Кто первым начнет этим заниматься из производителей, тот выиграет. Кто будет смотреть и ждать, пока сосед выстроит систему, тот будет платить всё больше и больше экологических платежей».

Кстати, в 2019 году также начнет действовать запрет на захоронение макулатуры и некоторых других видов отходов — чтобы они шли на переработку, а не заполняли полигоны. Сложно недооценить экологический эффект от такого нововведения.

В Лиге переработчиков макулатуры отметили, что одна гофрокоробка проживает шесть жизней. При этом для производства такой коробки уходит тонна макулатуры или шесть здоровых деревьев. «Если шесть раз перерабатывать такую коробку, сколько деревьев от вырубки можно спасти. А на седьмой раз из коробки изготавливается подставка для яиц, которая, в свою очередь, проживает уже 30 жизней», — уточнил Денис Кондратьев.

Татьяна Честина из ЭКА добавила, что при переработке макулатуры экономится большое количество природных ресурсов (первичной целлюлозы, воды), энергии, снижается попадание токсичных веществ в окружающую среду. Мусора на свалки попадает меньше, и вред окружающей среде и здоровью людей наносится уже не такой.