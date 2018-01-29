Отходам подготовили стратегию

Через 12 лет 95% общего количества отходов в стране будет перерабатываться. Это следует из утвержденной сегодня председателем правительства Дмитрием Медведевым государственной стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года. Проект документа подготовлен Минпромторгом.

В России 62% отходов образуется в нефтегазовой отрасли, 31% — при добыче других полезных ископаемых. На третьем месте (3%) — металлургия и производство готовых металлических изделий. Лишь около 45% отходов производства и потребления в стране поступает в переработку или обезвреживается.

— Я утвердил стратегию развития промышленности по переработке, утилизации и обезвреживанию отходов на период до 2030 года. В ней определены задачи на долгосрочную перспективу, а также план того, как мы будем работать, — сообщил председатель правительства.

Стратегия, по словам Дмитрия Медведева, должна быть подкреплена соответствующим финансированием. Это могут быть ресурсы компаний-производителей, кредиты, а в случае необходимости — средства федерального и региональных бюджетов. Соответствующее поручение было дано вице-премьеру Александру Хлопонину.

— Переработка и утилизация отходов — отдельная масштабная задача для нашей промышленности. По сути, речь идет о создании новой отрасли, которая позволит вовлекать во вторичный оборот дополнительные ресурсы и, конечно, должна снизить объемы захоронений таких промышленных отходов, поскольку это тоже часто приводит к неблагоприятным экологическим последствиям. Нужно всему этому придать организационный импульс для того, чтобы эта работа началась более активно по всей стране, — заявил глава правительства.

Согласно данным Минпромторга, наиболее высоким уровнем использования и обезвреживания отходов (90% общего количества и более) характеризуются Республика Алтай, Мордовия, Иркутская, Калужская, Астраханская, Сахалинская и Ульяновская области, Красноярский край. Низкий уровень этого показателя (5% и менее) отмечен в Амурской, Архангельской и Курской областях, в Крыму, Чечне, Тыве, Калмыкии, Ингушетии и Карелии.

Как записано в стратегии, в ряде технологически развитых стран мира переработка отходов производства и потребления уже стала самостоятельной отраслью. Это объясняется ростом потребления и повышением потребности в сырье на фоне его удорожания. Кроме того, условия в ряде стран (Япония, Австрия, Швейцария) не позволяют выводить земли из хозяйственного оборота и использовать их в качестве полигонов для захоронения мусора. Их дефицит сдерживает интенсивное развитие экономики соответствующих государств.

Подготовленный Минпромторгом документ учитывает лучшие мировые практики. По данным Европейского агентства по окружающей среде, наименьшая доля захороняемых твердых коммунальных отходов в этой части света отмечена в Швейцарии, Голландии, Германии, Бельгии, Швеции, Дании, Норвегии и Австрии. Германия является лидером по рециклингу (47% образующихся отходов), Норвегия — по сжиганию (58%), Австрия — по компостированию (35%).