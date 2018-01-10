Медведев утвердил нормативы утилизации товаров и упаковки до 2020 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал два распоряжения, вводящих нормативы утилизации товаров и упаковки после утраты ими потребительских свойств. Об этом информирует пресс-служба кабмина.

«Нормативы установлены с учетом их плавного повышения до уровня, стимулирующего полноценную переработку», — говорится в сообщении на сайте правительства. Нововведения буду действовать в период с 2018 по 2020 годы.

Кроме того, распоряжение утверждает перечень готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств.

Отмечается, что эти меры будут способствовать снижению нагрузки на окружающую среду посредством сокращения объемов захоронения отходов на полигонах. Подлежащие утилизации товары будут вовлечены в хозяйственный оборот как дополнительные источники сырья.

31 декабря 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о раздельном сборе мусора. Документ также вводит запрет на размещение полигонов твердых бытовых отходов без публичных слушаний.