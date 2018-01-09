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Больше всего мусора во время праздников выловили из Мойки в Петербурге

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Экологические аварийные службы Санкт-Петербурга работали в режиме повышенной готовности во время новогодних праздников. За эти дни в городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности поступило более 100 обращений.

Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на данные ведомства, в период с 1 по 9 января бригады специалистов 14 раз выезжали на места аварий и с плановым обследованием. На утилизацию было вывезено 9 кг опасных отходов. В частности, на Белградской улице служба собрала 5 кг нефтесодержащих отходов.

В дни каникул «Экострой» занимался также уборкой мусора из акватории городских водных объектов. Самой загрязненной оказалась река Мойка. Лишь за 1 января из районов массовых гуляний в Петербурге было вывезено 154 кубометра мусора. Уборкой занимались более 200 спецмашин и 166 дворников.

26 декабря 2017 года портал iz.ru сообщал о том, что в одном из дворов Петербурга появился синий снег. Позже выяснилось, что он не токсичен, а вещество, которое окрасило снег в необычный цвет, близко к пигменту, использующемуся для изготовления красок.

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