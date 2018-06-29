Вывоз мусора подорожает на 12%

В результате «мусорной реформы» плата за утилизацию в среднем по регионам увеличится на 12%, при этом средний рост совокупного платежа за ЖКУ для населения составит около 1%. Об этом сообщили «Известиям» в ассоциации «Чистая страна», которая совместно с профильными министерствами работает над реформой отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами. Рост расходов граждан на ЖКУ при переходе на новую систему в ассоциации считают незначительным. Другие эксперты и участники рынка ожидают более существенного удорожания тарифов.

Средняя стоимость вывоза и утилизации мусора при переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, по предварительным оценкам, составит 11,84%. Совокупная стоимость услуг по платежке за жилищно-коммунальные услуги при этом не превысит 1%. То есть гражданин будет платить в среднем примерно на 30 рублей в месяц больше, чем сейчас. Такие данные предоставил «Известиям» исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. Ассоциация является членом межведомственной рабочей группы «Федеральный штаб по совершенствованию законодательства в области обращения с отходами производства и потребления», которая была создана по поручению правительства.

В Минстрое и Минпромторге на момент публикации не прокомментировали данные показатели. Минприроды не имеет отношения к расчетам тарифов, сообщил представитель ведомства.

— Включение платы за утилизацию ТКО в состав платы за коммунальные услуги, безусловно, приведет к росту совокупного платежа граждан. При этом рост платы за утилизацию по регионам значительно отличается, поскольку зависит от условий в каждом регионе (наличие свободных мощностей полигонов, мощностей по переработке отходов, логистики), — сообщили «Известиям» в Министерстве экономического развития. — Вместе с тем в настоящее время Минэкономразвития не располагает данными, позволяющими оценить корректность расчетов ассоциации. В будущем тарифная политика должна обеспечить устойчивое долгосрочное развитие компаний, работающих в секторе ТКО, в части привлекательности инвестиций в этот сегмент. Также тарифная политика должна быть сбалансирована с точки зрения рациональной нагрузки на экономику и потребителей.

С 1 января 2019 года Россия должна перейти на новую систему обращения с отходами. До 1 мая регионам было необходимо выбрать регионального оператора и до 1 июля утвердить новые тарифы для населения. После того как региональный оператор начинает работать, услуги по обращению с ТКО исключаются из работ по содержанию и ремонту общего имущества. И расходы в платеже будут прописаны отдельной строкой.

По словам Руслана Губайдуллина, по состоянию на 25 июня в 11 субъектах и муниципалитетах уже работают 13 операторов. Выбраны, но не начали работать 170 региональных операторов в 67 субъектах РФ. В 13 регионах объявлены конкурсные процедуры по выбору 19 регоператоров. В трех субъектах — Москве, Пермском крае и Самарской области — конкурсные процедуры еще не запущены.

Опрошенные «Известиями» операторы мусорного рынка, пожелавшие остаться анонимными, сообщили, что тарифы уже как минимум в два раза выросли в нескольких крупных городах Ростовской области, Курской и Белгородской областях, на треть — в Новосибирске, а также в нескольких городах Поволжья. Тем не менее под давлением общественности местные власти также обязались пересмотреть окончательный рост тарифа к июлю, утверждают они.

В московском регионе также будет пересчитан конечный тариф, но уже понятно, что его окончательная величина будет гораздо выше 10%, считает менеджер одной из столичных мусорных компаний. Это вызвано закрытием массы свалок и строительством четырех мусороперерабатывающих заводов и десятка сортировочных комплексов, утверждает он. Рост возможен даже в районе 65–70%, утверждает другой знакомый с расчетами одного из потенциальных победителей конкурса источник «Известий».

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева сообщила «Известиям» о том, что организация получила сигнал из Брянской области о завышении тарифов примерно в 12 раз.

В 2017 году средняя стоимость услуг по обращению с ТКО в субъектах РФ составила 117,04 рубля, или 3% от совокупной платы граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). В 2018 году граждане в среднем заплатили на 11% больше — уже 130,32 рубля. (4% от размера платежки). На рост в большинстве субъектов повлиял не переход на новую систему обращения с ТКО, а такие причины, как ревизия объемов формирования и захоронения мусора, пересмотр нормативов накопления, обременение полигонов платой за негативное воздействие на окружающую среду, пояснил Руслан Губайдуллин.

В среднем человек производит 500 кг отходов в год, и в среднем он должен платить за утилизацию мусора около 2 тыс. рублей в год. Это позволит наладить систему обращения с отходами, считает гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин.

Во многом окончательный рост тарифа по каждому отдельному региону будет определяться не только платежеспособностью населения и планами на новую инфраструктуру, но и возможностями местных бюджетов дофинансировать программы строительства: за счет собираемых с бизнеса экологических платежей за производимую продукцию регион может сдержать рост тарифа, указал вице-президент отраслевой ассоциации НКО «Союзресурс» Александр Никольский.