Строго по приборам

В правительство внесен проект постановления, позволяющий оплачивать тепло по показаниям индивидуальных счетчиков, даже если ими оснащены не все квартиры в доме. Об этом представитель Минюста Мария Мельникова сообщила на заседании Конституционного суда, где рассматривалась жалоба жителя Московской области на переплату из-за отсутствия счетчиков у соседей. Сейчас показания индивидуальных счетчиков не принимаются в расчет, если хотя бы в одной квартире отсутствует прибор учета. В результате многие жильцы несут дополнительные расходы по вине соседей. Пока постановление дорабатывается, позиция КС могла бы улучшить ситуацию с расчетами, полагают специалисты.

Поводом для разбирательства в Конституционном суде стала жалоба жителя Подмосковья Сергея Деминца. При вводе в эксплуатацию его дом был оснащен не только общедомовым счетчиком тепла, но и индивидуальными — в каждой квартире. Однако со временем некоторые собственники квартир демонтировали индивидуальные счетчики. В результате с 2016 года все жильцы стали платить за отопление по показаниям общедомового счетчика исходя из площади помещений. При этом показания исправных индивидуальных приборов учета в квартирах управляющая организация принимать отказалась. После того как суды отклонили требования об оплате отопления по индивидуальному счетчику, Сергей Деминец обратился в Конституционный суд РФ.

По мнению заявителя, Конституции не соответствуют отдельные нормы Жилищного кодекса и Правил предоставления коммунальных услуг, которые касаются начисления платы за отопление. При расчете платы показания индивидуальных счетчиков учитываются, только если ими оборудованы все квартиры в доме. Если хотя бы в одном помещении счетчика нет или он неисправен, плату рассчитывают исходя из нормативов и площади квартиры. Сергей Деминец считает это несправедливым, так как интересы всех собственников дома ставятся в зависимость от недобросовестного поведения отдельных владельцев помещений. Кроме того, это позволяет гражданам, активнее соседей потребляющим энергоресурсы, обогащаться за их счет, отмечено в жалобе.

Однако оппоненты Сергея Деминца не согласны с тем, что нормы Жилищного кодекса и Правил являются неконституционными. По сути, автор жалобы оспаривает формулу расчета платы за отопление, которая содержится не в Жилищном кодексе и даже не в Правилах, а в приложении к ним, отметил представитель президента в КС Михаил Кротов. В то же время участники заседания КС признали, что на практике действительно имеются определенные перекосы при расчете платы за тепло.

Документы, исправляющие эту ситуацию, уже готовятся в правительстве. Представитель Минюста Мария Мельникова сообщила, что Минстрой разработал проект постановления кабмина, который уточняет действующий порядок расчета. По ее словам, 26 апреля Минюст дал на проект положительное заключение, а 7 мая документ был внесен в правительство.

— Сейчас расчет по ИПУ происходит, только если все помещения оборудованы ими. Предлагается этот порядок изменить, — пояснила Мария Мельникова.

Она добавила, что сейчас проект рассматривается в аппарате кабмина, к нему приложены документы о согласовании различными ведомствами, а также протокол согласительного совещания и таблица разногласий.

— В формулах есть еще определенная несогласованность, этот вопрос будет решаться в аппарате правительства, — отметила представитель Минюста.

Тем временем позиция КС может послужить стимулом для улучшения расчетов, считает представитель Генпрокуратуры в КС Татьяна Васильева. По ее словам, заявитель обоснованно указывает, что ответственность за недобросовестное поведение собственников, которые не обеспечили сохранность ИПУ, нельзя возлагать на владельцев помещений, исправно эксплуатирующих приборы. Полномочный представитель президента в КС Михаил Кротов подчеркнул, что лишение возможности платить по исправным счетчикам сводит на нет попытки собственников снизить расходы за счет экономии ресурсов.

Позиция автора жалобы обоснована, считает глава проектов адвокатского бюро S&K Вертикаль Андрей Корницкий. По его мнению, Сергей Деминец справедливо указывает, что права добросовестных владельцев квартир ставятся в зависимость от действий их соседей. Юрист также отметил, что управляющим компаниям гораздо проще считать потребленное тепло по общедомовым приборам, чем разбираться в показаниях отдельных счетчиков. По его словам, оспариваемые нормы не защищают владельцев квартир от действий УК, которые могут содействовать снятию или отключению ИПУ.

При этом Андрей Корницкий сомневается, что жалоба будет удовлетворена. Он напомнил, что перед обращением в КС Сергей Деминец прошел все инстанции в судах общей юрисдикции, в том числе и Верховный Суд: его требования признаны необоснованными, и в их удовлетворении отказано.

Адвокат, руководитель Агентства недвижимости и юридической безопасности Кирилл Иванов также считает, что доводы заявителя вполне обоснованы и в законодательстве есть пробел. Логично и справедливо, если каждый будет оплачивать свои расходы по индивидуальным счетчикам, не доплачивая за соседей. Но для этого необходима соответствующая нормативная база, пояснил эксперт.

Свое решение по жалобе Деминца КС вынесет в закрытом режиме, а затем провозгласит его публично. Как правило, эта процедура занимает около месяца.