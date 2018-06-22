Половину домов переведут на онлайн-голосование в 2024 году

В 2024 году половина общих собраний собственников жилья будет проводиться с использованием электронных сервисов. Таким целевым показателем рабочая группа по развитию ЖКХ Экспертного совета при правительстве дополнила проект «дорожной карты» Минстроя по концепции «Умный город». Это поможет избежать подделок протоколов при принятии решений и учесть максимальное количество голосов граждан, говорят эксперты. Сегодня такие технологии внедрены менее чем в 1% многоквартирных домов.

Через шесть лет электронные голосования должны проходить в 50% многоквартирных домов, следует из текста документа, с которым ознакомились «Известия». Планируется, что в 2019 году доля общих собраний в электронном виде достигнет 1%, в 2020-м — 3%, в 2021-м — 10%, в 2022-м — 20%, в 2023-м — 33%.

Это давно назревшая проблема, прокомментировали в пресс-службе «Ростелекома», который участвует в сведении поступивших предложений по проекту «дорожной карты».

— Использование цифровых технологий в проведении общедомовых собраний является очень эффективным инструментом для вовлечения жильцов в управление, — сказали в компании, добавив, что в регионах уже есть реализованные пилотные проекты, которые «показывают, что это нужно и полезно».

Замглавы Минстроя Андрей Чибис рассказал «Известиям», что ведомство поддерживает идею о развитии электронных цифровых сервисов. По его словам, «ориентир на то, что в 2024 году половина общих собраний собственников жилья может проводиться с использованием электронных сервисов, выглядит вполне достижимым».

Сейчас такая функция создается в системе ГИС ЖКХ. Выступая в Совете Федерации в декабре 2017 года, Андрей Чибис выражал надежду, что в 2018 году электронное голосование через систему ГИС ЖКХ заработает «полноценным образом».

Подобный сервис — «Электронный дом» — анонсировали в начале 2018 года столичные власти. В соответствии с Жилищным кодексом такого рода голосования можно проводить, только если жители приняли соответствующее решение на очном собрании. В дальнейшем все решения, принятые в результате электронного голосования, могут быть легитимными, пояснял мэр Москвы Сергей Собянин.

Онлайн-собрания призваны ускорить принятие решений. Член Общественной палаты Москвы Александр Козлов рассказывал о случаях, когда жители оформляли протоколы общих собраний объемом 500–600 страниц. Маленькая ошибка — уже повод для того, чтобы признать то или иное решение несостоятельным. Кроме того, цифровые сервисы помогут в борьбе с подделками протоколов, говорят эксперты.

— Представьте себе: вам приходит SMS с просьбой подтвердить, правда ли, что вы проголосовали определенным образом. Подделка голоса станет в итоге известна, — пояснил руководитель рабочей группы по развитию ЖКХ Экспертного совета при правительстве РФ Алексей Макрушин. Он не видит никаких проблем для внедрения цифровых технологий: у всех есть мобильные телефоны, и люди массово пользуются различными сервисами.

Председатель думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская отметила, что сегодня к таким инновациям готов не каждый московский дом, не говоря уже о регионах. Но в больших городах в целом это реально, считает она.

По словам исполнительного директора некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, ограничивать людей одним электронным голосованием тоже неправильно, кому-то удобнее действовать по старинке. Она назвала указанный целевой показатель смелой цифрой, добавив, что такой подход даст возможность многим собственникам хоть как-то участвовать в принятии важных решений и позволит идентифицировать голосующих.

Чаще всего документы подделывают по итогам собраний по выбору управляющей компании, при принятии решений об увеличении тарифа на содержание и ремонт, о сдаче в аренду общего имущества, нередко это происходит при согласовании работ по капитальному ремонту, добавила Светлана Разворотнева.

Если дом решает голосовать не через ГИС ЖКХ, а иной сервис, то необходимо предусмотреть процедуру аккредитации для этой информационной системы, полагает генеральный менеджер по стратегии компании «Домопульт» Марк Толстов. Далее будут нужны механизмы для вовлечения людей в процедуру электронного голосования: по сути, это реклама и разъяснения, почему удобно голосовать онлайн.