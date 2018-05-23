Обновили счет

В России обновят формат квитанций об оплате услуг ЖКХ. Документы нового образца жители многоквартирных домов начнут получать с 1 июня, сообщает «Российская газета», а приказ Минстроя, утверждающий новую форму, вступит в силу в эту субботу, 26 мая. В ведомстве рассчитывают, что новые квитанции позволят сделать процесс начисления платы за ЖКУ более прозрачным и понятным гражданам. Чем будут отличаться новые платежки и для чего вообще потребовалось вносить изменения — в материале портала iz.ru.

Новые поля и идентификаторы ГИС ЖКХ

Посмотреть образец новой платежки можно уже сейчас на официальном интернет-портале правовой информации — он был опубликован одновременно с соответствующим приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Новые квитанции станут заметно более объемными, чем те, которые граждане получают сейчас. Так, в них будут указывать штрафы, начисленные управляющей компании или ТСЖ (в зависимости от того, кто именно отвечает за обслуживание дома). Кроме того, в квитанции отдельно пропишут размер платы за коммунальные ресурсы, которые идут на содержание общедомового имущества, а также размер долга самого плательщика и размер повышения платы, рассчитанной с учетом повышающего коэффициента.

bill1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Помимо этого, в новой платежке появятся идентификатор единого лицевого счета и идентификатор платежного документа, сформированные в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ). С их помощью достоверность квитанции получатели смогут проверить онлайн.

Одновременно из документа исчезнут два раздела, связанных с внесением платы за капитальный ремонт. Теперь вся информация, касающаяся капремонта, будет указываться в графе о размерах платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги.

Перенесли расходы

В Минстрое «Российской газете» пояснили, что разработать новую форму потребовалось для того, чтобы перенести расходы на коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общедомового имущества в многоквартирных домах, из состава платы за коммунальные услуги в плату за содержание.

bill2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В ведомстве рассчитывают, что квитанции нового образца позволят упростить процесс оплаты услуг ЖКХ, сделав его точнее и прозрачнее.

Так, жильцы отныне смогут проверить тариф, потребленный за месяц объем и итоговую сумму, начисленную за каждую из коммунальных услуг, которая касается содержания общедомового имущества.

«Это, безусловно, позволит сделать для собственников плату за содержание жилого помещения и коммунальные услуги, которая появляется в их квитанциях ежемесячно, более прозрачной и понятной», — приводит издание комментарий министерства.

Форма — не главное

При этом стоит иметь в виду, что документ, который будет введен после 1 июня, внешне может отличаться от варианта, предложенного Минстроем. Как следует из приказа ведомства, форма является рекомендованной, но не обязательной к исполнению.

«Утвердить примерную форму платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг согласно приложению к настоящему приказу», — говорится в тексте документа, опубликованного на портале правовой информации.

bill4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Эксперты считают, что это позволит отдельным городам сформировать собственный вариант документа с учетом местной специфики (например, где-то плата за электричество входит в состав общего платежного документа, а где-то для ее оплаты используются отдельные квитанции). При этом в министерстве подчеркивают, что изменения могут касаться только порядка расположения строк. Набор информации, которую в итоге должен получить жилец, обязателен для всех.

Новый образец — уже второе нововведение, касающееся квитанций ЖКХ, введенное в России с начала 2018 года. Так, в апреле вступил в силу закон, запрещающий размещать коммерческую рекламу на квитанциях. Это сделали для того, чтобы получателям проще было ориентироваться в документе. В то же время на квитанциях по-прежнему разрешено размещать социальную рекламу и информацию от Минздрава, МЧС и МВД.

Старые квитанции утратят силу

Последний раз форма квитанции за ЖКХ обновлялась в 2014 году, когда Минстрой утвердил новую платежку, в которую была внесена строка платы за капитальный ремонт. До этого момента россияне вносили плату за капремонт по отдельным квитанциям.

Тогда же в документ включили раздел с дополнительной справочной информацией — с помощью индексов максимального размера увеличения платы за ЖКХ, установленных для каждого региона, жители могли самостоятельно убедиться в том, насколько добросовестно обслуживающие компании начисляют плату за коммунальные услуги.

bill13 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Кроме того, образец 2014 года объединял плату за различные виды услуг ЖКХ — газ, воду, электричество и отопление. Однако сам по себе такой формат нововведением уже не являлся: к этому моменту единый платежный документ уже использовался в ряде регионов.

В Москве и области, например, вводить единый платежный документ начали еще в 2013–2014 годах. В столичном правительстве тогда пояснили, что новый документ позволит избежать путаницы, которая неизбежно возникнет в случае, если каждая из управляющих компаний решит использовать собственный образец платежки.

Теперь квитанции образца 2015 года, согласно новому приказу Минстроя, утратят свою силу.