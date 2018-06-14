Мусор хотят очистить от налога

Экологический налог для мусорных операторов планируют снизить в семь раз. Такое поручение ведомствам дал вице-премьер Дмитрий Козак. Минэкономразвития предлагает не останавливаться на этом и отменить для бизнеса сборы как за бытовые, так и за промышленные отходы. Таким образом правительство решило помочь населению избежать повышения цен на вывоз мусора. По мнению экспертов, решение пока не очевидно. Именно за счет этого сбора должна финансироваться программа рекультивации свалок и строительство новых экологичных объектов.

Резкий рост тарифов на вывоз мусора в 2016–2017 годах побудил правительство обратить внимание на экологический налог, взимаемый с бизнеса за выбросы в атмосферу, а также с мусорных операторов при размещении отходов на полигонах.

Правительство поручило регионам в этом году значительно (в семь раз) снизить экологический налог с мусорных операторов — так называемую плату за воздействие на окружающую среду. Она касается не только мусорных компаний, но и промышленников. К примеру, плата взимается за выбросы в атмосферу.

Такие меры необходимы «в целях обеспечения снижения негативных последствий из-за роста тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», произошедших «в результате перехода на новую систему обращения» с ними, указывается в документах Минприроды по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака.

Именно этот налог напрямую влияет на конечный размер тарифа на вывоз мусора для населения. Сейчас он составляет около 663 рублей за тонну мусора, размещенного на полигоне. По оценкам участников рынка, «вес» эконалога в платежке за мусор составляет до 30%.

После семикратного снижения налога правительство предлагает в течение семи лет увеличивать его на 15% в год. К нынешнему уровню он вернется в 2025 году. Именно тогда завершится первая волна строительства мусоросжигающих заводов в России, из-за которых, в том числе, вырастут конечные тарифы на вывоз мусора.

Впрочем, правительство может не остановится на этом. Минэкономразвития предложило основному исполнителю поручения — Минприроды — проработать полный отказ от этого эко-налога (письмо Минэка есть у «Известий»). Предложение касается как бытового, так и промышленного мусора. Представитель Минэкономразвития подтвердил факт отправки письма.

По мнению Минэка, взимание платежа зв бытовые отходы в принципе необоснованно по нескольким причинам. Так, негативное воздействие отходов на природу уже компенсируется, к примеру, самими владельцами полигонов, которые обязаны платить за сбросы и выбросы загрязняющих веществ. Более того, если полигон построен по всем нормам, он не должен загрязнять природу. Наконец, сам вывоз отходов не наносит никакого ущерба окружающей среде, заключает ведомство.

В своих предложениях Минэкономразвития указывает, что ведомствами уже рассматриваются возможности исключения экологического налога, к примеру, для горнодобывающей отрасли.

Минприроды только недавно получило предложения и пока их рассматривает, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Многое из того, что было предложено Минэком, уже прорабатывается Минприроды в рамках законодательных инициатив, добавил его представитель.

Что касается платы для мусорных операторов, то в Минприроды ожидают, что последние решения правительства сдержат рост конечного тарифа для населения. По расчетам ведомства, плата за размещение бытовых отходов добавляет в бюджет всего 0,5 млрд рублей в год.

Предложение правительства должны согласовать также в Минстрое, Минфине и Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Минстрой был инициатором поправок и поддерживает их, сообщил представитель ведомства. Если не снизить плату сейчас, то это может повлечь рост социальной напряженности в ряде регионов России, согласен начальник управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС Алексей Матюхин. По расчетам службы, эконалог сейчас составляет до 80% от всех расходов операторов на захоронение отходов. От комментирования предложения Минэка ведомства уклонились. В Минфине не ответили на запрос «Известий».

Снижение платы вполне обосновано, но ее отмена — пока еще повод для дискуссий, считают эксперты рынка. В объединяющей «мусорных» операторов ассоциации «Чистая страна» приветствуют снижение платы, но беспокоятся, что это может затормозить строительство новых объектов по переработке мусора. Другого источника для финансирования реформы просто нет, отметил исполнительный директор ассоциации Руслан Губайдуллин.

За счет этой платы финансируется, к примеру, рекультивация свалок и полигонов, она также поступает в бюджеты регионов, принимающих мусор от своих соседей, поэтому отменять ее нецелесообразно, считает гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин.

Для бюджетов регионов эта экоплата «не окрашена», то есть не всегда может идти на рекультивацию свалок, заметил директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов ВШЭ Георгий Сафонов.

По мнению экспертов, решение об отмене налога принесло бы больше пользы, если бы эти средства доходили до адресата, а проблем с закрытием свалок не возникало.