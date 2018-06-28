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Премьер-министр Украины предложил усилить свои полномочия

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Фото: TASS/AP/Jacquelyn Martin
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости усилить полномочия главы правительства и закрепить их в конституции страны.

«Роль премьер-министра в исполнительной власти должна быть однозначно усилена», — сказал Гройсман в интервью изданию «Обозреватель».

По его словам, нынешние возможности главы украинского правительства недостаточны и ограничены.

«Проблема в том, что премьер-министр не имеет права даже выдать распоряжения, указы. Их принимает только коллегиальный орган. Это размытая ответственность, размытые полномочия», — отметил Гройсман.

По мнению премьера Украины, «так было сделано специально, чтобы иметь слабого главу правительства».

Гройсман подчеркнул, что «полномочия премьера должны быть усилены — так же как и его персональная ответственность».

В начале июня Гройсман заявил, что уйдет в отставку, если Верховная рада не примет закон о создании Высшего антикоррупционного суда.

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