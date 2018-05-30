Гройсман записал украинских гастарбайтеров в путешественники

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объяснил массовый отток жителей республики из страны тем, что они «просто путешествуют». Об этом он заявил на мероприятии по защите прав детей.

Как пишет ТАСС, вопрос, почему украинцы переезжают в другие страны, главе правительства задала одна из юных участниц мероприятия. «Они просто путешествуют», — ответил девочке председатель кабмина.

Однако премьер признался, что хотел бы, чтобы «путешественники» возвращались на родину.

После госпереворота на Украине и вступления в силу облегченного визового режима с ЕС, из страны выехало около 9 млн трудоспособных граждан. По данным МИД Украины, сейчас в Польше трудятся около 2 млн украинских мигрантов, а в России — 3 млн.

По прогнозам замдиректора департамента экономического анализа нацбанка Польши Яцека Котловски, на протяжении нескольких лет в республику прибудут порядка 200–300 тыс. мигрантов с Украины.